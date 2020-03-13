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Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин
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РИА Новости

Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин

20:18 13.03.2020 (обновлено: 20:56 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках в Москве
Прохожие в медицинских масках в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Подмосковная гимназия имени Е.М. Примакова закрыта на карантин до 21 марта, один из родителей учеников находится в больнице с подозрением на коронавирус, заявила в обращении к ученикам и их родителям директор образовательного учреждения Майя Майсурадзе в канале гимназии в Telegram.
"С сегодняшнего дня и до 21 марта включительно в гимназии отменены очные занятия. Мы переходим на формат онлайн-уроков. Эта дополнительная мера безопасности принята в связи с тем, что один из родителей нашей гимназии находится в больнице с подозрением на коронавирус. По состоянию на сегодняшний день, 13 марта, этот диагноз не подтверждён, его дети находятся дома, у них нет никаких клинических проявлений", - отметила Майсурадзе.
Она добавила, что гимназия передала в минздрав региона информацию по списку классов, чтобы медики могли связаться с семьями и взять у них анализы.
"Все учителя находятся в гимназии, мы готовимся к урокам", - подчеркнула директор.
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В министерстве образования Московской области подтвердили информацию о закрытии образовательного учреждения на карантин. Комментарием Минздрава РИА Новости пока не располагает.
Гимназия находится в деревне Раздоры Одинцовского района Подмосковья. На сайте учреждения отмечается, что гимназия является школой полного дня, двери которой открыты с 8 утра до 20 вечера, а занятия проходят с сентября по июнь включительно.
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