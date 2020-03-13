Подмосковную гимназию им. Примакова закрыли на карантин

"С сегодняшнего дня и до 21 марта включительно в гимназии отменены очные занятия. Мы переходим на формат онлайн-уроков. Эта дополнительная мера безопасности принята в связи с тем, что один из родителей нашей гимназии находится в больнице с подозрением на коронавирус. По состоянию на сегодняшний день, 13 марта, этот диагноз не подтверждён, его дети находятся дома, у них нет никаких клинических проявлений", - отметила Майсурадзе.