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Напавший на прохожую подросток в Марий Эл получил шесть лет колонии
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РИА Новости

Напавший на прохожую подросток в Марий Эл получил шесть лет колонии

19:29 13.03.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Семнадцатилетний житель Марий Эл, набросившийся с ножом на девушку на улице, проведет шесть лет в воспитательной колонии, сообщает СУСК по региону.
Следствием и судом установлено, что поздним вечером 18 ноября 2019 года в городе Волжск подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на улице на незнакомую девушку и нанес ей колющим предметом (предположительно, ножом) три удара в спину и один удар в руку, после чего убежал. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка выжила.
"Приговором суда 17-летний подросток признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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Республика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)ВолжскПроисшествия
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