Напавший на прохожую подросток в Марий Эл получил шесть лет колонии

Следствием и судом установлено, что поздним вечером 18 ноября 2019 года в городе Волжск подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на улице на незнакомую девушку и нанес ей колющим предметом (предположительно, ножом) три удара в спину и один удар в руку, после чего убежал. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи девушка выжила.
"Приговором суда 17-летний подросток признан виновным в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении регионального СУСК.