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Религия и мировоззрение
2020-03-13T19:23+0300
https://ria.ru/20200313/1568579576.html
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
https://cdn23.img.ria.ru/images/156374/36/1563743674_0:178:3324:2048_1036x0_80_0_0_9fd12e8a67496675e85c74639066ded3.jpg
РИА Новости

Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков

19:23 13.03.2020
1715
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Ступени - мы взяли траки от танков немецких, они в этих ступенях присутствуют в виде сплавов, потому что мы считаем, что поднимаясь по ступеням этого храма, мы идём по оружию поверженного врага", - сказал он.
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РПЦ: нижний храм главного собора ВС РФ в парке "Патриот" построен
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства.
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Обсудить 15
Религия и мировоззрениеРоссияВооруженные силы РФПатриотНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
А внутри трон из пулеметов поверженного врага, скованный жаром огнемета поставить. Такой символизм точно ни кого не оставит равнодушным.
13 марта, 19:35
Avangard Poseidonovich
1660017
А черепа, черепа немецкий солдат будут где-то использованы??
13 марта, 20:32
Stas Dremov
570002
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