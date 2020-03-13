Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Ступени - мы взяли траки от танков немецких, они в этих ступенях присутствуют в виде сплавов, потому что мы считаем, что поднимаясь по ступеням этого храма, мы идём по оружию поверженного врага", - сказал он.
Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот". Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства.