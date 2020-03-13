Катасонов сообщил, что его анализ на коронавирус отрицательный

"По моей информации, все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и E, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров! Призываю все ответственные службы проанализировать данную ситуацию и сделать соответствующие выводы", - написал Катасонов.

Депутат извинился перед своими коллегами и сотрудниками аппарата Госдумы за то, что создал для них "такие сложности" и повлиял на их планы.