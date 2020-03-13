Катасонов сообщил, что его анализ на коронавирус отрицательный

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Катасонов сообщил, что его анализ на коронавирус оказался отрицательным.
"Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус – отрицательный", - написал Катасонов на своей странице в соцсети Facebook.
Депутат отметил, что прилетел в аэропорт Шереметьево, "выход на посадку был осуществлен через терминал D", где ему не вручили никаких уведомлений.
"По моей информации, все рейсы из стран с неблагоприятной ситуацией осуществлялись через терминалы F и E, где проводились дополнительный контроль и уведомление пассажиров! Призываю все ответственные службы проанализировать данную ситуацию и сделать соответствующие выводы", - написал Катасонов.
Депутат извинился перед своими коллегами и сотрудниками аппарата Госдумы за то, что создал для них "такие сложности" и повлиял на их планы.
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Ранее в ЛДПР сказали, что на карантин ушли 11 депутатов Госдумы от партии, побывавших в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировавших с теми, кто прибыл из-за границы.
Первым депутатом, которому пришлось самоизолироваться после визита за рубеж, стал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов также побывал в заграничной поездке, но по возвращении нарушил режим самоизоляции. За это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить его депутатские полномочия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но попросил комитет по регламенту продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал, - они также будут находиться на карантине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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