ФАС возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба ( Федеральная антимонопольная служба ( ФАС ) России возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии , рассказал журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в кулуарах антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).

Ранее ФАС уже возбудила два аналогичных антимонопольных дела: в Санкт-Петербурге в отношении компаний "Медицина Санкт-Петербург", "НПКФ "Эклиф", "Профитмед СПб" и "Новамед СПб" и в Красноярске в отношении компаний ООО "ФК Гранд Капитал Красноярск", ООО "Медико-техническая фирма "Мединстал", ООО "Пульс Красноярск" и ЗАО "Центр внедрения " Протек ".

"Три уже антимонопольных дела о картелях возбуждено: Петербург, Красноярск и Удмуртия. Удмуртия свежая, мы еще не объявляли об этом", - сказал Тенишев, не уточнив названия компаний.

Тем не менее Тенишев отметил, что в целом ситуация с масками в России стабилизировалась.

"Я думаю, что в целом сказать можно, но не везде. Различными мерами, в том числе мерами принуждения мы воздействуем на недобросовестных участников рынка", - добавил он.