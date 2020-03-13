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ФАС возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии
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РИА Новости

ФАС возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии

18:11 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о координации цен на медицинские маски в Удмуртии, рассказал журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в кулуарах антимонопольного форума Объединения корпоративных юристов (ОКЮР).
Ранее ФАС уже возбудила два аналогичных антимонопольных дела: в Санкт-Петербурге в отношении компаний "Медицина Санкт-Петербург", "НПКФ "Эклиф", "Профитмед СПб" и "Новамед СПб" и в Красноярске в отношении компаний ООО "ФК Гранд Капитал Красноярск", ООО "Медико-техническая фирма "Мединстал", ООО "Пульс Красноярск" и ЗАО "Центр внедрения "Протек".
"Три уже антимонопольных дела о картелях возбуждено: Петербург, Красноярск и Удмуртия. Удмуртия свежая, мы еще не объявляли об этом", - сказал Тенишев, не уточнив названия компаний.
Тем не менее Тенишев отметил, что в целом ситуация с масками в России стабилизировалась.
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"Я думаю, что в целом сказать можно, но не везде. Различными мерами, в том числе мерами принуждения мы воздействуем на недобросовестных участников рынка", - добавил он.
Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении нового коронавируса COVID-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Удмуртская Республика (Удмуртия)Экономика
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