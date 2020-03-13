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Премьер Испании рассказал о динамике распространения коронавируса
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РИА Новости

Премьер Испании рассказал о динамике распространения коронавируса

17:58 13.03.2020
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© Фото : предоставлено правительством ИспанииПремьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции
© Фото : предоставлено правительством Испании
МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Испании уже через неделю может превысить 10 тысяч человек, заявил премьер Педро Санчес.
С субботы на всей территории страны будет введено "состояния повышенной готовности" сроком на 15 дней.
"Мы только на первой стадии борьбы с вирусом. Нас ждут очень сложные недели. Не исключено, что в ближайшую неделю мы достигнем, к сожалению, более 10 тысяч пострадавших", - заявил премьер в ходе специального обращения к гражданам.
Он добавил, что "усилия медицинских служб направлены на сдерживание быстрого распространения вируса, чтобы успеть помочь людям, которые из-за возраста или предыдущих заболеваний наиболее уязвимы".
По официальным данным на пятницу, в стране 4,2 тысячи заразившихся, умерли 120 человек. Самая тяжелая ситуация в Мадриде, где диагноз поставлен более 2078 пациентам, 64 из них скончались.
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