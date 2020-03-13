Премьер Испании рассказал о динамике распространения коронавируса

"Мы только на первой стадии борьбы с вирусом. Нас ждут очень сложные недели. Не исключено, что в ближайшую неделю мы достигнем, к сожалению, более 10 тысяч пострадавших", - заявил премьер в ходе специального обращения к гражданам.