В Исландии введут запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Исландии вводят запрет на проведение собраний более 100 человек из-за распространения коронавируса, сообщается в заявлении на сайте правительства страны.
Сообщается, что запрет вступает в силу в понедельник, 16 марта, и будет действовать на протяжении четырех недель.
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Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса власти на четыре недели закрывают университеты и старшие классы школ. Учащиеся младших классов школ и дошкольники продолжат обучение в учреждениях, однако оно будет проходить "на особых условиях".
Общее количество зараженных новым типом коронавируса в североевропейской стране достигло 103 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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