В Исландии введут запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Власти Власти Исландии вводят запрет на проведение собраний более 100 человек из-за распространения коронавируса , сообщается в заявлении на сайте правительства страны.

Сообщается, что запрет вступает в силу в понедельник, 16 марта, и будет действовать на протяжении четырех недель.

Кроме того, для предотвращения распространения коронавируса власти на четыре недели закрывают университеты и старшие классы школ. Учащиеся младших классов школ и дошкольники продолжат обучение в учреждениях, однако оно будет проходить "на особых условиях".

Общее количество зараженных новым типом коронавируса в североевропейской стране достигло 103 человек.