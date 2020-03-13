В Испании введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Власти Власти Испании приняли решение ввести в стране "состояние повышенной готовности" в связи с ситуацией с коронавирусом , заявил в ходе специального обращения к гражданам премьер Педро Санчес

По его словам, в субботу состоится заседание правительства, на котором будет принят соответствующий указ. "Завтра состоится чрезвычайное заседание совета министров для того, чтобы объявить состояние повышенной готовности во всей нашей стране, во всей Испании на ближайшие 15 дней", - сказал Санчес.

О своем решении Санчес уже сообщил главе государства королю Фелипе VI.

"Ситуация с коронавирусом создала чрезвычайные обстоятельства, подобные тем, которые предусматривает закон, чтобы испанское правительство предпринято чрезвычайные меры", - сказал премьер.

По его словам, на субботнем заседании правительство примет ряд мер, которые "будут направлены на мобилизацию всех ресурсов государства для защиты здоровья граждан – экономические, медицинские, государственные, частные, гражданские и военные". Цель властей – "максимально скоординировать ресурсы".

Санчес пообещал, что возглавляемое им правительство предпримет все меры, чтобы "остановить пандемию" с наименьшим ущербом для населения. При этом, по словам премьера, в ближайшее время следует ждать ухудшения ситуации – через неделю число зараженных может превысить 10 тысяч человек.

По официальным данным на пятницу, в стране 4,2 тысячи заразившихся, умерли 120 человек. Самая тяжелая ситуация в Мадриде , где диагноз поставлен более 2078 пациентам, 64 из них скончались.

Введение "состояния повышенной готовности" определено 116 статьей конституции, по закону срок ввода – пятнадцать дней, он может быть продлен с согласия парламента.