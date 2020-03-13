Казахстан ужесточил порядок пересечения границы для россиян

НУР-СУЛТАН, 13 мар — РИА Новости. Казахстан временно ужесточил правила пересечения госграницы для своих граждан, а также россиян и граждан Киргизии на фоне распространения коронавируса , сообщили в МИД республики.

В ведомстве пояснили, что ограничено использование внутренних документов "для граждан Республики Казахстан (удостоверение личности, свидетельство о рождении), Российской Федерации (паспорт гражданина России), Киргизии (ID-карта)" при пересечении государственных границ.

Уточняется, что казахстанцы, находящиеся в России, и россияне, пребывающие в Казахстане, а также граждане Казахстана, находящиеся в Киргизии, и ее граждане, находящиеся в Казахстане, могут возвратиться в страну с тем документом, по которому совершали выезд.

Обычный порядок пересечения границ восстановят по мере ослабления коронавируса Covid-19.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали "с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам по ограничению использования внутренних документов при пересечении границ", тем более что он остается свободным "при наличии паспорта гражданина Республики Казахстан, заграничного паспорта гражданина Российской Федерации и Киргизии".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже свыше 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех с половиной тысяч скончались.