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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
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РИА Новости

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

17:34 13.03.2020 (обновлено: 17:38 13.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии" совершает посадку в аэропорту
Самолет компании Уральские авиалинии совершает посадку в аэропорту
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о минировании самолёта, выполнявшего рейс U6-173 Санкт Петербург - Екатеринбург - Хабаровск. Экипаж рейса действовал в соответствии с инструкцией. На данный момент борт приземлился в аэропорту Кольцово", – говорится в сообщении.
Между прочим
Как остановить "минирование" самолетов?
5 марта, 19:04
Уточняется, что сейчас правоохранительные органы проверяют самолет.
Ни одно из поступавших в предыдущие дни сообщений о "минировании" самолета не подтвердилось. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
Сотрудники ФСБ
5 марта, 12:19
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Уральские авиалинииЕкатеринбургПроисшествия
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