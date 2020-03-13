В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила сообщение о минировании самолёта, выполнявшего рейс U6-173 Санкт Петербург - Екатеринбург - Хабаровск. Экипаж рейса действовал в соответствии с инструкцией. На данный момент борт приземлился в аэропорту Кольцово", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас правоохранительные органы проверяют самолет.
Ни одно из поступавших в предыдущие дни сообщений о "минировании" самолета не подтвердилось. Является ли это частью масштабной кампании "почтовых террористов", которые с осени тысячами рассылают письма о якобы заложенных бомбах, неясно.
Волна "минирований" в разных городах России затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали уже пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании": Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ блокирует Роскомнадзор, однако волна пока не прекращается.
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