Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сотрудница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук (Северная Каролина, США) обнаружила картину Сальвадора Дали, сообщает Smithsonian Magazine.
Женщина наткнулась на нее, отбирая поступивший в лавку товар для дальнейшей продажи. Картина показалось ей любопытной, и она отнесла работу на экспертизу в арт-галерею.
Владелица галереи определила, что перед ней была акварель Сальвадора Дали к "Чистилищу" из "Божественной комедии" Данте Алигьери. На ней художник изобразил женщину в голубом облачении и мужчину в красном.
Работу продали за 1200 долларов, а доходы от продажи направили на благотворительные цели.
Сальвадор Дали работал над циклом акварелей по мотивам произведения Данте с 1957 года по заказу Национальной библиотеки Италии. Каталонский художник должен был нарисовать сто картин, однако проект был отозван.