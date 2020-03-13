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2020-03-13T17:52+0300
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Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США
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РИА Новости

Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США

17:29 13.03.2020 (обновлено: 17:52 13.03.2020)
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© AFP 2020 / Kenzo TribouillardВыставка акварелей Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте
Выставка акварелей Сальвадора Дали к Божественной комедии Данте
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сотрудница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук (Северная Каролина, США) обнаружила картину Сальвадора Дали, сообщает Smithsonian Magazine.
Женщина наткнулась на нее, отбирая поступивший в лавку товар для дальнейшей продажи. Картина показалось ей любопытной, и она отнесла работу на экспертизу в арт-галерею.
Владелица галереи определила, что перед ней была акварель Сальвадора Дали к "Чистилищу" из "Божественной комедии" Данте Алигьери. На ней художник изобразил женщину в голубом облачении и мужчину в красном.
Работу продали за 1200 долларов, а доходы от продажи направили на благотворительные цели.
Сальвадор Дали работал над циклом акварелей по мотивам произведения Данте с 1957 года по заказу Национальной библиотеки Италии. Каталонский художник должен был нарисовать сто картин, однако проект был отозван.
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КультураСальвадор ДалиСШАСеверная Каролина
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