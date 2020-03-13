Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США

Женщина наткнулась на нее, отбирая поступивший в лавку товар для дальнейшей продажи. Картина показалось ей любопытной, и она отнесла работу на экспертизу в арт-галерею.

Владелица галереи определила, что перед ней была акварель Сальвадора Дали к "Чистилищу" из "Божественной комедии" Данте Алигьери. На ней художник изобразил женщину в голубом облачении и мужчину в красном.

Работу продали за 1200 долларов, а доходы от продажи направили на благотворительные цели.