Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом

Объявление о карантине на дверях одной из школ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Девочка, заразившаяся коронавирусом в Девочка, заразившаяся коронавирусом в Москве , два дня посещала школу, здание закрыто на карантин, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее федеральный оперативный штаб сообщил об 11 новых заразившихся коронавирусом в РФ за сутки, пять находятся в Москве, один - в Московской области , трое - в Санкт-Петербурге , один - в Ленобласти, еще один - в Пермском крае

"В Москве подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Два – в инфекционной больнице №1. Один пациент получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что установлен полный круг близких контактов заболевших. Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице.

"Один из заболевших – подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание", - сообщает штаб.

Отмечается, что заразившиеся коронавирусом прибыли рейсами 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих ) 7 марта 806DP Бергамо – Москва 1 марта. "С пассажирами рейса сейчас связываются медицинские работники. Сделана адресная СМС-рассылка. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", - добавили в штабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.