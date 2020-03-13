Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T17:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568571025.html
Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/148662/46/1486624630_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_40c6495179b400446e3d9f86c42d2765.jpg
РИА Новости

Московскую школу закрыли на карантин из-за девочки с коронавирусом

17:11 13.03.2020
47491
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине на дверях одной из школ
Объявление о карантине на дверях одной из школ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Девочка, заразившаяся коронавирусом в Москве, два дня посещала школу, здание закрыто на карантин, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Ранее федеральный оперативный штаб сообщил об 11 новых заразившихся коронавирусом в РФ за сутки, пять находятся в Москве, один - в Московской области, трое - в Санкт-Петербурге, один - в Ленобласти, еще один - в Пермском крае.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
"В Москве подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая. Два пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке. Два – в инфекционной больнице №1. Один пациент получает помощь в подмосковном инфекционном учреждении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что установлен полный круг близких контактов заболевших. Двое родственников пациентов получают помощь в инфекционной больнице.
"Один из заболевших – подросток, который получает необходимое лечение в инфекционной больнице. Два дня, 2 и 3 марта, она посещала школу. Начиная с 4 марта находилась дома. С 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В настоящий момент на карантин закрыто здание", - сообщает штаб.
Девушки в масках на одной из улиц Милана
12 марта, 10:17
Инфекционист объяснил различия терминов "эпидемия" и "пандемия"
Отмечается, что заразившиеся коронавирусом прибыли рейсами 1326LX Мюнхен – Москва (через Цюрих) 7 марта 806DP Бергамо – Москва 1 марта. "С пассажирами рейса сейчас связываются медицинские работники. Сделана адресная СМС-рассылка. Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра", - добавили в штабе.
Покупательница в защитной маске в одной из аптек Читы
10 марта, 08:00
Куда исчезли медицинские маски и защитят ли они от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
941020259
Обсудить 2
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМоскваОбщество
Рекомендуем
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Сотрудники медицинского стационара
В Москве 13 тысяч человек сообщили о самоизоляции из-за коронавируса
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Польша закрыла границы для иностранцев
Автомобиль скорой помощи у медицинского центтра в Киркленде, США
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Еноты-полоскуны
Эксперт заявил о нашествии енотов в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния