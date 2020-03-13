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Ленинградская область
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В Ленобласти открыли Ижорский центр культуры и ремесел
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РИА Новости

В Ленобласти открыли Ижорский центр культуры и ремесел

17:03 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар -РИА Новости. Ижорский центр культуры и ремесел открылся в деревне Ручьи Вистинского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, в новом центре дети и молодежь района смогут пройти обучение ижорскому языку, узнать историю края, народные обычаи и традициям, в том числе научиться гончарному ижорскому ремеслу, которое зародилось в XVIII веке и существовало до XIX века. Местные мастера славились своей глиняной посудой.
Ижорский язык находится под угрозой исчезновения . В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как "находящийся под сильной угрозой". Выделяются четыре основных диалекта ижорского языка — сойкинский, нижнелужский, хэваский и оредежский (последние два в настоящее время вымерли).
"Ижорские традиции — изюминка Сойкинского полуострова, культуры и истории всей Ленинградской области", - сказал глава региона Александр Дрозденко на открытии Гончарного центра.
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Он также отметил, что большой вклад в сохранение ижорского языка, традиций и этнической культуры малочисленной народности ижора, внесла компания "Норд Стрим 2 АГ". Компания, в рамках соглашения с региональными властями подписанном в феврале 2018 года, сдержала данные обещания, благодаря чему, теперь гончарное производство, сохранение языка и других народных промыслов ижорцев сложились в единый проект. Кроме того, проводятся работы по Котельскому заказнику.
Котельский заказник - государственный природный комплексный заказник. Он расположен на территории Кингисеппского района Ленинградской области, в 10 километрах севернее деревни Котлы.
"Компания восприняла все наши предложения и даже изменила технологию укладки трубы в том небольшом отрезке, который проходит по заказнику, чтобы сохранить природный и животный мир заповедника",- отметил губернатор.
В свою очередь в пресс-службе областной администрации уточнили, в последнее время Ленинградская область активно возрождает ижорские традиции и ремесла.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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