В Ленобласти открыли Ижорский центр культуры и ремесел

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар -РИА Новости. Ижорский центр культуры и ремесел открылся в деревне Ручьи Вистинского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил губернатор области . Ижорский центр культуры и ремесел открылся в деревне Ручьи Вистинского поселения Кингисеппского района Ленинградской области, сообщил губернатор области Александр Дрозденко

По его словам, в новом центре дети и молодежь района смогут пройти обучение ижорскому языку, узнать историю края, народные обычаи и традициям, в том числе научиться гончарному ижорскому ремеслу, которое зародилось в XVIII веке и существовало до XIX века. Местные мастера славились своей глиняной посудой.

Ижорский язык находится под угрозой исчезновения . В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как "находящийся под сильной угрозой". Выделяются четыре основных диалекта ижорского языка — сойкинский, нижнелужский, хэваский и оредежский (последние два в настоящее время вымерли).

"Ижорские традиции — изюминка Сойкинского полуострова, культуры и истории всей Ленинградской области", - сказал глава региона Александр Дрозденко на открытии Гончарного центра.

Он также отметил, что большой вклад в сохранение ижорского языка, традиций и этнической культуры малочисленной народности ижора, внесла компания "Норд Стрим 2 АГ". Компания, в рамках соглашения с региональными властями подписанном в феврале 2018 года, сдержала данные обещания, благодаря чему, теперь гончарное производство, сохранение языка и других народных промыслов ижорцев сложились в единый проект. Кроме того, проводятся работы по Котельскому заказнику.

Котельский заказник - государственный природный комплексный заказник. Он расположен на территории Кингисеппского района Ленинградской области, в 10 километрах севернее деревни Котлы.

"Компания восприняла все наши предложения и даже изменила технологию укладки трубы в том небольшом отрезке, который проходит по заказнику, чтобы сохранить природный и животный мир заповедника",- отметил губернатор.