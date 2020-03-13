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Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС
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РИА Новости

Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС

16:47 13.03.2020 (обновлено: 17:00 13.03.2020)
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© Фото : сайт Министерства финансов РФЕлена Чернякова
Елена Чернякова
© Фото : сайт Министерства финансов РФ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняковой на должность председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в распоряжении.
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РоссияМихаил МишустинФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФОбщество
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