Мишустин назначил Елену Чернякову председателем ФОМС

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Черняковой на должность председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Чернякову Елену Евгеньевну председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования", - говорится в распоряжении.
26 декабря 2019, 12:09Правительство одобрило проект о праве ФОМС следить за страховщиками