В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вандалы в Румынии в ночь на пятницу осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне, объекты экспозиции были испорчены краской, на них были приклеены националистические лозунги, изображена модифицированная свастика, сообщает Российский центр науки и культуры в Бухаресте, выражая при этом сожаление низким уровнем культуры тех, кто осквернил экспозицию.
Как уточнили в Российском центре науки, выставка "Трагедия Европы" была представлена в наружном формате, на внешних выставочных стендах. Экспозиция рассказывала о гуманитарной миссии Красной Армии по освобождению Европы. Фотодокументы для нее предоставили Музей Победы, министерство культуры России, Российское военно-историческое общество.
"В ночь с 12 на 13 марта текущего года была изрисована вандалами, были наклеены наклейки националистического толка... модифицированная свастика. Выражаем глубокое сожаление низким уровнем культуры и образования. На месте испорченной выставки была размещена новая выставка "Военный плакат в годы войны", - сообщили в центре.
© Фото : Российский центр науки и культуры в Бухаресте Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне
Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне
В прошлом году министр обороны Сергей Шойгу на заседании российского организационного комитета "Победа" заявлял, что Минобороны РФ разработало законопроект об ответственности за уничтожение и осквернение памятников советским солдатам в странах Европы, он будет касаться в том числе зарубежных политиков и чиновников.
Он отмечал, что законопроект был разработан в связи с тем, что в последнее время участились противоправные действия по отношению к захоронениям советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеются в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и в других странах.
© Фото : Российский центр науки и культуры в Бухаресте Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне
Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне