В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне

"В ночь с 12 на 13 марта текущего года была изрисована вандалами, были наклеены наклейки националистического толка... модифицированная свастика. Выражаем глубокое сожаление низким уровнем культуры и образования. На месте испорченной выставки была размещена новая выставка "Военный плакат в годы войны", - сообщили в центре.