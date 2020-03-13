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Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
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РИА Новости

Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ

16:38 13.03.2020
13356
© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Насер Шаабани скончался от коронавируса, сообщает агентство Tasnim.
Агентство отмечает, что умер высокопоставленный иранский военный, являвшийся "одним из опытных командиров КСИР", где он отслужил более 37 лет, в пятницу. Прежде он занимал должность заместителя начальника столичного управления КСИР "Саралла".
При этом агентство не уточняет, являлся ли он на момент смерти генералом в отставке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКорпус стражей исламской революцииИранВ мире
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