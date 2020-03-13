Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана ) Насер Шаабани скончался от коронавируса , сообщает агентство Tasnim

Агентство отмечает, что умер высокопоставленный иранский военный, являвшийся "одним из опытных командиров КСИР", где он отслужил более 37 лет, в пятницу. Прежде он занимал должность заместителя начальника столичного управления КСИР "Саралла".

При этом агентство не уточняет, являлся ли он на момент смерти генералом в отставке.