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2020-03-13T16:38+0300
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Одиннадцать депутатов Госдумы от ЛДПР ушли на карантин
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РИА Новости

Одиннадцать депутатов Госдумы от ЛДПР ушли на карантин

16:38 13.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Одиннадцать депутатов Госдумы от ЛДПР, побывавших в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировавших с теми, кто прибыл из-за границы, ушли на карантин, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Первым депутатом, которому пришлось самоизолироваться после визита за рубеж, стал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов также побывал в заграничной поездке, но по возвращении нарушил режим самоизоляции. За это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить его депутатские полномочия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но попросил комитет по регламенту продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней будет аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал, - они также будут находиться на карантине.
"Одиннадцать депутатов, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин", - говорится в сообщении.
При этом в партии отметили, что в настоящее время в Госдуме на стенах установлены специальные дезинфекторы, несколько раз в день в стенах нижней палаты парламента хлорным раствором обрабатываются все поверхности, до которых часто дотрагиваются: ручки дверей, кнопки лифтов, поручни и так далее. Кроме того, ограничены круглые столы, выставки и экскурсии.
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"ЛДПР первая перешла к самым строгим карантинным мерам. Собрания фракции и совещания с Владимиром Вольфовичем Жириновским проводятся в усеченном формате, интервью преимущественно по скайпу. Действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, так как волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19РоссияЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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