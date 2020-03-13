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Солисты "Ленинграда" и The Hatters поедут с Little Big на Евровидение
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РИА Новости

Солисты "Ленинграда" и The Hatters поедут с Little Big на Евровидение

16:37 13.03.2020
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Солистка "Ленинграда" Флорида Чантурия вместе с фронтменом The Hatters Юрием Музыченко выступят с группой Little Big на сцене международного песенного конкурса "Евровидение-2020" в Роттердаме, сообщили The Hatters в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе – вшестером. Сейчас в группе четыре участника – Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская.
"Little Big едут на конкурс не одни - вместе с нами наш босс, а также бесстрашная Флорида Чантурия, известная широкой публике как участница группировки "Ленинград", - сказано в Telegram-канале The Hatters.
Группа Little Big представила в четверг на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой она выступит на "Евровидении - 2020". Видеоклип за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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КультураThe HattersЕвровидение-2020Little BigЛенинградЕвровидениеРоттердамНидерланды
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