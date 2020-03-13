В Москве поликлиники стали отдельно принимать пациентов с температурой

Посетители в шоу-руме поликлиники нового образца на территории диагностического центра №5 в Москве

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские поликлиники организовали раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет, в некоторых поликлиниках пациенты с температурой заходят через отдельный вход, сообщила журналистам заместитель мэра Московские поликлиники организовали раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет, в некоторых поликлиниках пациенты с температурой заходят через отдельный вход, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

По ее словам, в поликлиниках организован раздельный прием пациентов в зависимости от того, есть у них симптомы ОРВИ или нет.

"Мы организовали работу городских поликлиник так, чтобы потоки пациентов были разделены. На входе в поликлиники установлены посты, у всех входящих проверяют температуру. В тех поликлиниках, где это возможно, мы сделали отдельный вход для пациентов, через который заходят те пациенты, у кого температура повышена. В отдельном кабинете их принимает лечащий врач", - сообщила Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу , обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ. Также с 10 марта 2020 года в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля.