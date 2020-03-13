Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов

"Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан", - заявил Данилов.

Он отметил, что въезд для иностранцев будет закрыт на две недели. "Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать дальнейшее решение", - добавил Данилов. По его словам, министерство иностранных дел Украины проинформирует об этом другие страны.

Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу. "Все граждане, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну", - заявил он, добавив, что те, кто будут возвращаться из стран, где много случаев заражения, будут проходить обсервацию.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.