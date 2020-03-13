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Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
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РИА Новости

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

16:11 13.03.2020 (обновлено: 16:27 13.03.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Через 48 часов наша страна закроет границы для иностранных граждан", - заявил Данилов.
Он отметил, что въезд для иностранцев будет закрыт на две недели. "Через две недели, в зависимости от того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на СНБО будем принимать дальнейшее решение", - добавил Данилов. По его словам, министерство иностранных дел Украины проинформирует об этом другие страны.
Данилов также попросил украинцев по возможности ограничить выезды за границу. "Все граждане, которые сейчас находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну", - заявил он, добавив, что те, кто будут возвращаться из стран, где много случаев заражения, будут проходить обсервацию.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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Алексей ДаниловКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
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