В Германии оценили возможность визита Меркель на саммит по миграции

"У нас напряженная ситуация из-за коронавируса, поэтому возможные переговоры с Эрдоганом в проработке", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос, состоится ли визит.

"С нашей стороны - в том, что касается министра иностранных дел (Хайко - ред.) Мааса, сегодня он проведет видеоконференцию с коллегами из Вышеградской группы. На следующей неделе, в четверг, будут переговоры посредством видеоконференции с балтийскими странами", - заявила она.