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В Германии оценили возможность визита Меркель на саммит по миграции
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РИА Новости

В Германии оценили возможность визита Меркель на саммит по миграции

16:08 13.03.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию на саммит по миграции остается в проработке, но ситуация из-за коронавируса "напряженная", заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 17 марта в Стамбуле должен состояться саммит по миграционной проблеме с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
"У нас напряженная ситуация из-за коронавируса, поэтому возможные переговоры с Эрдоганом в проработке", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос, состоится ли визит.
Ранее он заявил, что запланированный на понедельник визит президента Сербии Александра Вучича в Берлине не состоится. Вместо этого Меркель и Вучич проведут переговоры в формате видеоконференции.
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В свою очередь, представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что аналогичные меры принимаются и в ее ведомстве.
"С нашей стороны - в том, что касается министра иностранных дел (Хайко - ред.) Мааса, сегодня он проведет видеоконференцию с коллегами из Вышеградской группы. На следующей неделе, в четверг, будут переговоры посредством видеоконференции с балтийскими странами", - заявила она.
По ее словам, будет проведена "виртуальная пресс-конференция". Журналистам дадут возможность задать вопросы, прислав их в МИД заранее.
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