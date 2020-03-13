В Германии оценили возможность визита Меркель на саммит по миграции

БЕРЛИН, 13 мар - РИА Новости. Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Турцию на саммит по миграции остается в проработке, но ситуация из-за коронавируса "напряженная", заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 17 марта в Стамбуле должен состояться саммит по миграционной проблеме с участием канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
"У нас напряженная ситуация из-за коронавируса, поэтому возможные переговоры с Эрдоганом в проработке", - заявил Зайберт, отвечая на вопрос, состоится ли визит.
Ранее он заявил, что запланированный на понедельник визит президента Сербии Александра Вучича в Берлине не состоится. Вместо этого Меркель и Вучич проведут переговоры в формате видеоконференции.
В свою очередь, представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что аналогичные меры принимаются и в ее ведомстве.
"С нашей стороны - в том, что касается министра иностранных дел (Хайко - ред.) Мааса, сегодня он проведет видеоконференцию с коллегами из Вышеградской группы. На следующей неделе, в четверг, будут переговоры посредством видеоконференции с балтийскими странами", - заявила она.
По ее словам, будет проведена "виртуальная пресс-конференция". Журналистам дадут возможность задать вопросы, прислав их в МИД заранее.
В Германии, по данным Института Роберта Коха, который ведет статистику по стране, зафиксировано более 2,3 тысячи случаев коронавируса, пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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