В городе Байконур из-за коронавируса ввели ограничительные меры

Ранее источник на космодроме Байконур сообщил РИА Новости, что новые противоэпидемиологические требования в связи с пандемией коронавируса введены на космодроме - у сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли начали измерять температуру.

В частности, рекомендовано максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их без участия зрителей, а также отправить школьников на каникулы с 16 марта по 5 апреля, студентов перевести на дистанционное обучение.