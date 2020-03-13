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В городе Байконур из-за коронавируса ввели ограничительные меры
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РИА Новости

В городе Байконур из-за коронавируса ввели ограничительные меры

15:57 13.03.2020
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© Фото : Юрий ДанилевскийГород Байконур
Город Байконур
© Фото : Юрий Данилевский
Город Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом введены в городе Байконур, сообщила в пятницу администрация города.
Ранее источник на космодроме Байконур сообщил РИА Новости, что новые противоэпидемиологические требования в связи с пандемией коронавируса введены на космодроме - у сотрудников предприятий ракетно-космической отрасли начали измерять температуру.
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"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в регионе и в Республике Казахстан принято решение о введении ограничительных мероприятий в городе Байконуре", - говорится в сообщении на сайте администрации города.
В частности, рекомендовано максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их без участия зрителей, а также отправить школьников на каникулы с 16 марта по 5 апреля, студентов перевести на дистанционное обучение.
"Рекомендовать работодателям проведение термометрии перед выходом работников на рабочие места и в течение рабочего дня (при наличии показаний) с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела и последующим информированием медицинского учреждения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, принято решение отменить массовые мероприятия по случаю празднования Наурыза, проведение городского фестиваля детского и юношеского творчества "Забава" и показов фильмов в киноконцертном зале "Сатурн".
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Коронавирус Covid-19Космос - РИА НаукаБайконур (город)КазахстанОбщество
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