Минприроды озвучило новую меру поддержки операторов по обращению с ТКО

Пока операторы получают две меры поддержки: финансирование проектов в форме участия в уставных капиталах инвесторов и предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.

"У нас активно включается в работу публичная правовая компания "Российский экологический оператор". До этого было всего два направления финансовой поддержки, которую ППК "РЭО" могла оказывать региональным операторам. Мы сегодня расширяем этот перечень для того, чтобы поддержать территории ... Будут даны займы с маленьким процентом под необходимый срок", - сообщил Кобылкин.