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2020-03-13T15:45+0300
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Минприроды озвучило новую меру поддержки операторов по обращению с ТКО
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РИА Новости

Минприроды озвучило новую меру поддержки операторов по обращению с ТКО

15:45 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРазгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Разгрузка мусоровоза на предприятии по переработке отходов в Подмосковье. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будут давать займы под низкий процент и на гибкие сроки для создания инфраструктуры, сообщил в пятницу глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на заседании в Совете Федерации.
Пока операторы получают две меры поддержки: финансирование проектов в форме участия в уставных капиталах инвесторов и предоставление поручительства по кредитам, займам и другим обязательствам инвесторов.
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"У нас активно включается в работу публичная правовая компания "Российский экологический оператор". До этого было всего два направления финансовой поддержки, которую ППК "РЭО" могла оказывать региональным операторам. Мы сегодня расширяем этот перечень для того, чтобы поддержать территории ... Будут даны займы с маленьким процентом под необходимый срок", - сообщил Кобылкин.
Он уточнил, что предложенную меру должен одобрить Минфин.
Ранее сообщалось, что 11 региональных операторов находятся на грани банкротства.
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Совет Федерации РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинЭкономика
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