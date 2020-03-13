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75 лет Великой Победы
2020-03-13T15:36+0300
https://ria.ru/20200313/1568562366.html
Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/149411/23/1494112375_0:192:3299:2048_1036x0_80_0_0_85317af02c9b6539e820a1e0fc01ce03.jpg
РИА Новости

Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы

15:36 13.03.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСредний танк Т-34-85 на военном параде
Средний танк Т-34-85 на военном параде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Средний танк Т-34-85 на военном параде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.
"Девятого мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота. В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтфлота приступили к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34", - рассказал Мартов.
Он отметил, что ремонтники смажут узлы и механизмы, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.
Боевую машину1943 года выпуска восстановили и привели в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и гражданские техники ремонтно-восстановительного батальона Балтфлота. Тогда специалисты, несмотря на полное отсутствие запчастей для этого образца военной техники, использовали оригинальные чертежи, отремонтировали и восстановили ходовые возможности танка.
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В годы Великой Отечественной войны Т-34 участвовал в штурме Кенигсберга, его экипаж одержал четыре боевых победы. После окончания войны танк поставили на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командование Балтийского флота решило восстановить его. С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.
По информации Балтфлота, в День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 1,1 тысячи военнослужащих и больше 1 тысячи представителей других силовых ведомств. Также вместе с парадными расчетами Калининградского гарнизона пройдет около 75 единиц техники, состоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота. Запланировано также участие авиации.
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75 лет Великой ПобедыРоман МартовДень ПобедыБалтийский флот ВМФ РоссииВеликая Отечественная война (1941-1945)Т-34Калининград
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