Участвовавший в штурме Кенигсберга танк Т-34 готовят к параду Победы

КАЛИНИНГРАД, 13 мар - РИА Новости. Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34 , который участвовал в штурме города-крепости Кёнигсберг в 1945 году, сообщил журналистам представитель Балтфлота , капитан первого ранга Роман Мартов

"Девятого мая по главной площади Калининграда во главе механизированной колонны пройдёт легендарный танк Т-34, принимавший участие в штурме города-крепости Кёнигсберг и восстановленный специалистами Балтийского флота. В настоящее время специалисты ремонтно-восстановительного подразделения Балтфлота приступили к техническому обслуживанию и покраске танка Т-34", - рассказал Мартов.

Он отметил, что ремонтники смажут узлы и механизмы, снимут с корпуса старую краску, проведут антикоррозионную обработку специальными составами перед новой покраской.

Боевую машину1943 года выпуска восстановили и привели в рабочее состояние к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и гражданские техники ремонтно-восстановительного батальона Балтфлота. Тогда специалисты, несмотря на полное отсутствие запчастей для этого образца военной техники, использовали оригинальные чертежи, отремонтировали и восстановили ходовые возможности танка.

В годы Великой Отечественной войны Т-34 участвовал в штурме Кенигсберга, его экипаж одержал четыре боевых победы. После окончания войны танк поставили на постамент в качестве мемориального экспоната. В канун 70-летия победы в Великой Отечественной войне командование Балтийского флота решило восстановить его. С тех пор Т-34 практически ежегодно возглавляет колонну боевой техники в главном военном параде в Калининграде.