Глава Гидрометцентра прокомментировал ситуацию с водой в Крыму

"Ситуация там остается стабильно напряженной. В текущем году она пока остается такой же", - сказал Борщ. Ранее Гидрометцентр сообщал, что объем стока в основные водохранилища Крыма составил от 30 до 60% от нормы.

В начале февраля глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он. Глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.