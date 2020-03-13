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Глава Гидрометцентра прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
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РИА Новости

Глава Гидрометцентра прокомментировал ситуацию с водой в Крыму

15:29 13.03.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация с водоснабжением жителей Крыма остается напряженной, как и в прошлом году, сообщил журналистам глава Гидрометцентра Сергей Борщ.
"Ситуация там остается стабильно напряженной. В текущем году она пока остается такой же", - сказал Борщ. Ранее Гидрометцентр сообщал, что объем стока в основные водохранилища Крыма составил от 30 до 60% от нормы.
В начале февраля глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. При этом используемый полезный объем воды в Симферополе составляет 38% от забираемого из водохранилищ объема из-за потерь в сетях, сказал он. Глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым
7 марта, 07:10
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
40010214
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РоссияСергей БорщГидрометцентрРеспублика КрымУкраина
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