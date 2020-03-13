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"Уральские авиалинии" отменят около 30 международных рейсов
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" отменят около 30 международных рейсов

15:10 13.03.2020 (обновлено: 15:12 13.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет порядка 30 международных рейсов из России в Италию, Испанию, Германию, Францию, Израиль и Индию из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба перевозчика.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, введением запрета российский властей на осуществление авиаперевозок в Италию, Испанию, Германию, Францию, а также ограничений на въезд в Израиль и Индию "Уральские авиалинии" временно приостанавливают выполнение рейсов из "Домодедово" в Венецию и Бордо (с 12 марта по 31 мая), в Римини (с 14 марта по 31 мая), Мумбаи (с 31 марта по 24 октября), Барселону (с 29 марта по 31 мая). Также отменяются рейсы из "Домодедово", которые совершаются с посадкой в Новосибирске, в Харбин (с 10 мая по 24 октября) и из "Домодедово" через Екатеринбург и Ордос (Монголия) в Бангкок (с 10 мая по 24 октября).
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Помимо этого, приостанавливается осуществление рейсов из подмосковного Жуковского в Рим, Милан и Тель-Авив, из Екатеринбурга в Барселону, Рим, Мюнхен и Париж, Харбин, Пекин и Пхукет, куда рейсы осуществлялись через Пекин и Сиань. В списке также указаны рейсы из Краснодара в Римини и из Краснодара, Сочи и Санкт-Петербурга в Тель-Авив.
С 10 мая по 27 июня отменяются все рейсы из Иркутска и Владивостока в Пекин, а также из Красноярска и Владивостока в китайский Харбин. В эти же даты приостанавливается рейс Казань – Екатеринбург – Харбин – Екатеринбург – Казань.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыУральские авиалинииОбщество
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