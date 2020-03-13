"Уральские авиалинии" отменят около 30 международных рейсов

По данным авиакомпании, пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.