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Совет ЕС продлил индивидуальные санкции из-за ситуации на Украине
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РИА Новости

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции из-за ситуации на Украине

15:02 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза принял по письменной процедуре решение о продлении еще на полгода индивидуальных ограничительных мер против лиц, которых он считает причастными к действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"Письменная процедура завершена. Пункты были приняты", - сказал собеседник агентства о решении по этим санкциям. Он добавил, что речь идет об очередном их продлении на 6 месяцев.
Для вступления в силу решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
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Последний раз Совет ЕС принял 12 сентября решение о пролонгации санкций до 15 марта 2020 года и внес поправки в данные о 21 физическом лице и 19 юридических лицах.
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