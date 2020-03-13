Совет ЕС продлил индивидуальные санкции из-за ситуации на Украине

БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Совет стран Евросоюза принял по письменной процедуре решение о продлении еще на полгода индивидуальных ограничительных мер против лиц, которых он считает причастными к действиям, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины , сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Письменная процедура завершена. Пункты были приняты", - сказал собеседник агентства о решении по этим санкциям. Он добавил, что речь идет об очередном их продлении на 6 месяцев.

Для вступления в силу решение должно быть опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.