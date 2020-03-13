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https://ria.ru/20200313/1568555776.html
В Чечне семь человек находятся на карантине из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545318_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f0f05838734f73b66f9cc1644e27db2d.jpg
РИА Новости

В Чечне семь человек находятся на карантине из-за коронавируса

14:52 13.03.2020
2166
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
Пассажиры Московского метрополитена в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ГРОЗНЫЙ, 13 мар – РИА Новости. Семь человек, прибывшие в Чечню из-за рубежа, находятся на карантине по коронавирусу, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева.
"Семь человек помещены на карантин по коронавирусу, трое из них вернулись из Италии, четверо – из Южной Кореи. У пятерых тест дважды показал отрицательный результат, у двоих – первый тест тоже отрицательный", - сказала Термулаева.
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что состояние у всех наблюдаемых удовлетворительное, признаков инфекции не выявлено.
"В Чеченской Республике все медицинские учреждения и работники медицинских организаций готовы к возможным случаям коронавирусной инфекции", - написал министр в своем Instagram, добавив, что в Чечне не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

Пустые улицы Новары
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Кафе в Новаре, закрытое из-за угрозы распространения коронавируса
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

Люди на одной из улиц Новары
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия отменены.

Сотрудники социальной службы покупают продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

Информационные листовки на кладбища в Новаре
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

Пустая железнодорожная платформа в Новаре
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

Люди на одной из улиц Новары
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Почти вся торговля прекратилась.

Один из магазинов в Новаре, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

Сотрудник социальной службы покупает необходимые медикаменты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

Пустые улицы Новары
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.
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