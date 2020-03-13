В Чечне семь человек находятся на карантине из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 13 мар – РИА Новости. Семь человек, прибывшие в Семь человек, прибывшие в Чечню из-за рубежа, находятся на карантине по коронавирусу , сообщила РИА Новости в пятницу руководитель управления Роспотребнадзора по региону Рита Термулаева.

"Семь человек помещены на карантин по коронавирусу, трое из них вернулись из Италии , четверо – из Южной Кореи . У пятерых тест дважды показал отрицательный результат, у двоих – первый тест тоже отрицательный", - сказала Термулаева.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов сообщил, что состояние у всех наблюдаемых удовлетворительное, признаков инфекции не выявлено.

"В Чеченской Республике все медицинские учреждения и работники медицинских организаций готовы к возможным случаям коронавирусной инфекции", - написал министр в своем Instagram, добавив, что в Чечне не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.