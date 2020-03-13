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Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов
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РИА Новости

Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов

14:46 13.03.2020 (обновлено: 15:06 13.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Петр Порошенко пропускает допросы в Государственном бюро расследований, поскольку находится за границей, рассказали порталу "Страна" адвокаты бывшего президента Украины.
По данным источников издания в партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), 8 марта политик вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОт греха подальше
От греха подальше
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
От греха подальше
Неизвестно, остался ли Порошенко в Испании, однако на Украину он точно не вернулся, утверждают источники.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 09:38Сказано в эфире
"Все непросто". Политик рассказал, почему сбежал Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну накануне допроса в ГБР, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил ситуацию.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоИспанияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не понимаю я, как человек, проходящий по 16-ти уголовным делам, вообще может свободно покинуть страну? Разве он не должен автоматически становиться невыездным? Или его как Гона, в чумодане вывезли?
13 марта, 15:05
Дмитрий
39230110
Петя с деньгами. И Украина на первом месте по коррумпированности чиновников. Да и Петя проект Сороса. У власти соросята. Отсюда сами делайте выводы.
13 марта, 15:55
АСАлексей Степанов
5911000
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