Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Петр Порошенко пропускает допросы в Государственном бюро расследований, поскольку находится за границей, рассказали порталу "Страна" адвокаты бывшего президента Украины.
По данным источников издания в партии "Европейская солидарность" (бывший "Блок Петра Порошенко"), 8 марта политик вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте.
От греха подальше
Неизвестно, остался ли Порошенко в Испании, однако на Украину он точно не вернулся, утверждают источники.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам.