Нарышкин рассказал о партнерских отношениях СВР и ЦРУ

По его словам, основной акцент партнерского взаимодействия с ЦРУ направлен на борьбу с международным терроризмом.

"И здесь с американскими партнерами, как и с многими другими, в том числе японскими, мы ведем довольно широкие обмены оперативной разведывательной информацией об устремлениях террористических группировок, о персональном составе, руководящем составе, о каналах финансирования, замыслах проведения отдельных террористических акций", - сказал Нарышкин.