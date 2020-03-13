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2020-03-13T14:49+0300
https://ria.ru/20200313/1568552990.html
Нарышкин рассказал о партнерских отношениях СВР и ЦРУ
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РИА Новости

Нарышкин рассказал о партнерских отношениях СВР и ЦРУ

14:39 13.03.2020 (обновлено: 14:49 13.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США поддерживают "плодотворные партнерские отношения", особенно в борьбе с международным терроризмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Служба внешней разведки в целом поддерживает очень хорошие плодотворные партнерские отношения с большинством специальных служб, в том числе со спецслужбами Соединенных Штатов Америки, прежде всего Центральном разведанным управлением", - сказал Нарышкин в интервью японскому корреспонденту Ichiyo Ishikawa, опубликованном в журнале Toyo Keizai (東洋経済).
По его словам, основной акцент партнерского взаимодействия с ЦРУ направлен на борьбу с международным терроризмом.
"И здесь с американскими партнерами, как и с многими другими, в том числе японскими, мы ведем довольно широкие обмены оперативной разведывательной информацией об устремлениях террористических группировок, о персональном составе, руководящем составе, о каналах финансирования, замыслах проведения отдельных террористических акций", - сказал Нарышкин.
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Он подчеркнул, что низкий уровень межгосударственных отношений и в целом напряженность в отношениях между двумя государствами не мешает плодотворному взаимодействию по линии спецслужб.
"Это же касается и взаимодействия по линии Федеральной службы безопасности и ЦРУ, ФСБ и Федерального бюро расследований", - сказал глава СВР.
В качестве примера такого сотрудничества он напомнил о помощи спецслужб США по предотвращению теракта в Санкт-Петербурге.
В конце декабря 2019 года ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Петербурге в людном месте в новогодние праздники. Были задержаны двое россиян. Преступление пресекли благодаря данным от коллег из США. Тогда Владимир Путин по телефону поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную информацию.
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РоссияДональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управлениеСергей НарышкинВ мире
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