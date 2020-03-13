В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает массовые мероприятия с участием более тысячи человек.
Особые меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля.
Они распространяются на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательных, спортивные и другие мероприятия.
Кроме того, жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны. Граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании призвали обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицинского работника поликлиники по месту жительства.
Несколько рекомендаций в постановлении адресованы работодателям. Их попросили не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях. Работодателей также призвали дистанционно проводить собрания, совещания и дезинфицировать помещения.
Учеников с признаками инфекционного заболевания не будут допускать в образовательные учреждения. Также в районных администрациях будут созданы оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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