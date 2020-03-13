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В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

14:35 13.03.2020 (обновлено: 16:13 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает массовые мероприятия с участием более тысячи человек.
Особые меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля.
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Они распространяются на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательных, спортивные и другие мероприятия.
Кроме того, жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны. Граждан, прибывших из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании призвали обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицинского работника поликлиники по месту жительства.
Несколько рекомендаций в постановлении адресованы работодателям. Их попросили не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях. Работодателей также призвали дистанционно проводить собрания, совещания и дезинфицировать помещения.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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