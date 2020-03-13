В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Медицинский работник в отделении для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое запрещает массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

Особые меры будут действовать с 16 марта по 30 апреля.

Они распространяются на театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательных, спортивные и другие мероприятия.

Ирана, Франции, Германии и Кроме того, жителям Петербурга рекомендовано воздержаться от поездок за пределы страны. Граждан, прибывших из Китая , Кореи, Италии Испании призвали обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней, а также вызвать для осмотра медицинского работника поликлиники по месту жительства.

Несколько рекомендаций в постановлении адресованы работодателям. Их попросили не направлять работников в командировки в другие государства, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан и не принимать участия в таких мероприятиях. Работодателей также призвали дистанционно проводить собрания, совещания и дезинфицировать помещения.

Учеников с признаками инфекционного заболевания не будут допускать в образовательные учреждения. Также в районных администрациях будут созданы оперативные штабы по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.