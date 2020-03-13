Зеленский обновил состав СНБО Украины

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Верховная рада Украины ранее на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Согласно документу, президент решил ввести в персональный состав СНБО премьера Шмыгаля, министра финансов Игоря Уманского, министра обороны Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
При этом Вадим Пристайко утвержден в Совете как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Также Зеленский ввел в состав СНБО временно исполняющую обязанности директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову.
Этим же указом президент вывел из состава Совета экс-премьера Гончарука, экс-глав Минфина и Минобороны, а также бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку.
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что СНБО в пятницу проведет заседание, участники которого обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в администрации главы государства сообщило, что на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, "а именно в каком формате это возможно сделать".
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
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