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Зеленский обновил состав СНБО Украины
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РИА Новости

Зеленский обновил состав СНБО Украины

14:34 13.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Верховная рада Украины ранее на внеочередном заседании назначила нового премьера и обновила состав правительства. Парламент удовлетворил заявление об отставке премьера Алексея Гончарука. Его место занял бывший вице-премьер по вопросам развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Согласно документу, президент решил ввести в персональный состав СНБО премьера Шмыгаля, министра финансов Игоря Уманского, министра обороны Андрея Тарана и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.
При этом Вадим Пристайко утвержден в Совете как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Также Зеленский ввел в состав СНБО временно исполняющую обязанности директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову.
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Этим же указом президент вывел из состава Совета экс-премьера Гончарука, экс-глав Минфина и Минобороны, а также бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку.
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что СНБО в пятницу проведет заседание, участники которого обсудят дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса в стране. Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в администрации главы государства сообщило, что на заседании планируется рассмотреть вопрос закрытия границ, "а именно в каком формате это возможно сделать".
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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