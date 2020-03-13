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В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом

14:25 13.03.2020 (обновлено: 15:20 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. В Ленинградской области подтвердили первый случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Отмечается, что такой диагноз поставили жительнице города Кудрово Всеволожского района, вернувшейся из Италии.
"Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
В ближайшее время службы ЖКХ проведут дезинфекцию в ее подъезде.
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Также губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о втором случае заражения коронавирусом в регионе.
Диагноз поставили пожилой женщине — матери первой заболевшей. Руководитель области напомнил, что у людей старшего возраста летальность от коронавируса выше средней.
"Пока ее состояние вполне удовлетворительное, было разовое поднятие температуры, ничего страшного пока не происходит, надеемся, что она успешно пройдет лечение и поправится", — сказал Алиханов.
Помимо этого, в Минздраве Кировской области сообщили о подозрении на коронавирус у жительницы столицы региона. Женщина, вернувшаяся из Германии с симптомами ОРВИ, обратилась за медицинской помощью, тест-система дала положительный результат.
Анализы направили в лабораторию, диагноз пока не подтвержден. Женщину поместили в инфекционную клиническую больницу, она получает все необходимое лечение.
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Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил, что за сутки в России зарегистрировали шесть заболевших.
Таким образом, по данным Минздрава, в России подтверждены 34 случая заражения Covid-19: 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заразились около 130 тысяч человек более чем в ста странах, примерно 4700 умерли.
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