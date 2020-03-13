В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом

"Всем все известно". Что произошло в Ухане и при чем тут армия США

В МИД Китая не стали официально подтверждать высказывания одного из работников ведомства, допустившего, что коронавирус в Ухань могла занести армия США. Аналитик Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik предположил, насколько эта версия распространена в КНР.