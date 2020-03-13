Контроль на границе с Украиной могут ужесточить из-за коронавируса

"Я сегодня обращусь с официальным депутатским запросом к вице-премьеру (РФ Татьяне) Голиковой, она же является одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в РФ, обращусь в Федеральную службу безопасности. Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину, это "Каланчак" и "Чонгар", но я буду требовать и просить ужесточения контроля при их пересечении", - сказал Белик в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".