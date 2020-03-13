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Контроль на границе с Украиной могут ужесточить из-за коронавируса
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РИА Новости

Контроль на границе с Украиной могут ужесточить из-за коронавируса

14:23 13.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик предложил ужесточить контроль на границе между Россией и Украиной в связи с пандемией коронавируса.
Белик обосновал свою позицию тем, что на Украине "отсутствуют внятные эпидемиологические мероприятия по предотвращению этой болезни", в то время как на Украину из Италии могут вернуться много людей в связи с потерей работы на фоне пандемии коронавируса.
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"Я сегодня обращусь с официальным депутатским запросом к вице-премьеру (РФ Татьяне) Голиковой, она же является одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в РФ, обращусь в Федеральную службу безопасности. Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину, это "Каланчак" и "Чонгар", но я буду требовать и просить ужесточения контроля при их пересечении", - сказал Белик в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Депутат напомнил, что начинается туристический сезон и можно ожидать увеличения потока людей из Украины в Крым. "Я как представитель Севастополя буду просить соответствующие органы уделить этому особое внимание именно на переходах "Каланчак" и "Чонгар", которые являются границей с Украиной", - подчеркнул он.
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На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу решил временно закрыть некоторые пункты пешего пропуска через границу из-за коронавируса, пропуск граждан Украины в страну будет открыт.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеКоронавирусыДмитрий БеликГосдума РФВОЗУкраина
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