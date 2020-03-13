Контроль на границе с Украиной могут ужесточить из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик предложил ужесточить контроль на границе между Россией и Украиной в связи с пандемией коронавируса.
Белик обосновал свою позицию тем, что на Украине "отсутствуют внятные эпидемиологические мероприятия по предотвращению этой болезни", в то время как на Украину из Италии могут вернуться много людей в связи с потерей работы на фоне пандемии коронавируса.
"Я сегодня обращусь с официальным депутатским запросом к вице-премьеру (РФ Татьяне) Голиковой, она же является одновременно руководителем штаба по предотвращению коронавируса в РФ, обращусь в Федеральную службу безопасности. Я не буду требовать закрытия границ, которые соединяют Крым и Украину, это "Каланчак" и "Чонгар", но я буду требовать и просить ужесточения контроля при их пересечении", - сказал Белик в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
Депутат напомнил, что начинается туристический сезон и можно ожидать увеличения потока людей из Украины в Крым. "Я как представитель Севастополя буду просить соответствующие органы уделить этому особое внимание именно на переходах "Каланчак" и "Чонгар", которые являются границей с Украиной", - подчеркнул он.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Общее число случаев заражения в Италии превысило 12 тысяч, погибли более 1000 человек.
На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Кабинет министров Украины на заседании в пятницу решил временно закрыть некоторые пункты пешего пропуска через границу из-за коронавируса, пропуск граждан Украины в страну будет открыт.