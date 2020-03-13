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Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае
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РИА Новости

Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае

14:11 13.03.2020 (обновлено: 14:12 13.03.2020)
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© AFP 2020 / Greg BakerВид на Пекин
Вид на Пекин
© AFP 2020 / Greg Baker
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Выборы в США превратились в денежные игры богатых людей, говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019".
"Выборы превратились в денежные игры богачей. Телеканал CNN 7 февраля 2019 года сообщил, что расходы на промежуточные выборы в США в 2018 году составили 5,7 миллиарда долларов, что даже превысило сумму в 5,3 миллиарда долларов, потраченную на президентских выборах 2008 года, и стали самыми дорогими в истории выборами в Конгресс", - говорится в докладе.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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США обвинили Китай в нарушении прав человека в Тибете и Синьцзяне
США накануне в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека.
В Госсовете КНР отметили, что круг богатых и привилегированных лиц с общими интересами, финансировавших избирательные кампании, получил "небывалое политическое влияние, деньги управляют политическим процессом". Это в свою очередь искажает реальное общественное мнение и разрушает краеугольный камень демократии, отмечается в сообщении.
В докладе также указали, что гонка по сбору средств на избирательную кампанию предстоящих в 2020 году президентских выборов день ото дня становится все более безумной.
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