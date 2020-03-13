Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае

"Выборы превратились в денежные игры богачей. Телеканал CNN 7 февраля 2019 года сообщил, что расходы на промежуточные выборы в США в 2018 году составили 5,7 миллиарда долларов, что даже превысило сумму в 5,3 миллиарда долларов, потраченную на президентских выборах 2008 года, и стали самыми дорогими в истории выборами в Конгресс", - говорится в докладе.
США накануне в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека.
В Госсовете КНР отметили, что круг богатых и привилегированных лиц с общими интересами, финансировавших избирательные кампании, получил "небывалое политическое влияние, деньги управляют политическим процессом". Это в свою очередь искажает реальное общественное мнение и разрушает краеугольный камень демократии, отмечается в сообщении.
В докладе также указали, что гонка по сбору средств на избирательную кампанию предстоящих в 2020 году президентских выборов день ото дня становится все более безумной.
15 февраля, 09:36США на Ближнем Востоке защищают лишь свои интересы, заявили в Китае