Выборы в США превратились в забаву богатых людей, заявили в Китае

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Выборы в Выборы в США превратились в денежные игры богатых людей, говорится в докладе Госсовета КНР "Нарушения прав человека в США-2019".

"Выборы превратились в денежные игры богачей. Телеканал CNN 7 февраля 2019 года сообщил, что расходы на промежуточные выборы в США в 2018 году составили 5,7 миллиарда долларов, что даже превысило сумму в 5,3 миллиарда долларов, потраченную на президентских выборах 2008 года, и стали самыми дорогими в истории выборами в Конгресс", - говорится в докладе.

США накануне в ежегодном докладе обвинили КНР в нарушении прав человека.

В Госсовете КНР отметили, что круг богатых и привилегированных лиц с общими интересами, финансировавших избирательные кампании, получил "небывалое политическое влияние, деньги управляют политическим процессом". Это в свою очередь искажает реальное общественное мнение и разрушает краеугольный камень демократии, отмечается в сообщении.