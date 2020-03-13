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В Мадриде запретят уличные террасы кафе и баров
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РИА Новости

В Мадриде запретят уличные террасы кафе и баров

14:07 13.03.2020
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© РИА Новости / Oscar Del PozoЛюди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде
© РИА Новости / Oscar Del Pozo
Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде
МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Мэрия Мадрида заявила о планах запретить уличные террасы при кафе и барах и призывает бары и рестораны закрыться, чтобы не допускать скопления людей и распространения коронавируса.
"С сегодняшнего дня мы запрещаем все террасы в сообществе Мадрид. Их нельзя будет продолжать использовать, это очаг концентрации. Надо избежать двух вещей – передвижения и концентрации (людей)", - заявил мэр испанской столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда в интервью телеканалу Antena3. Мэр призвал хозяев баров и ресторанов "по мере возможностей" также закрыться.
На настоящий момент Мадрид – основной очаг заражения в Испании.
Ранее власти Мадрида закрыли школы, университеты, музеи, театры, библиотеки.
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По официальным данным на 12 марта, более 3 тысяч человек заболели коронавирусом COVID-19 в Испании, 84 из них скончались, 189 выздоровели. Больше всего заболевших в Мадриде - 1388 человек, скончались 56 человек.
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Коронавирус Covid-19Мадрид (город)ИспанияВ мире
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