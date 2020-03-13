В Италии готовы принять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти готовы принять новые, еще более жесткие меры по борьбе с распространением Итальянские власти готовы принять новые, еще более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса , если последние решения правительства не дадут ожидаемого эффекта, сообщила глава МВД Италии Лучана Ламорджезе

"Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр в интервью, которое в пятницу опубликовала миланская газета Corriere della Sera

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для всех итальянцев: "Я остаюсь дома".

В среду вечером Конте объявил о дальнейшем усилении этих мер, в частности, о запрете любой торговой деятельности в Италии. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки. Сокращено движение общественного транспорта, оба римских аэропорта Фьюмичино и Чампино закрыли часть свои терминалов.

В течение минувших суток правоохранительные органы Италии проверили более 106 тысяч граждан и почти 19 тысяч коммерческих предприятий на предмет соблюдения правительственных распоряжений в области борьбы с коронавирусом. Согласно данным МВД, нарушения установленного режима были выявлены у 2 162 физических лиц и на 113 предприятиях, которым теперь грозят весьма суровые штрафные санкции.

"Все мы должны отдавать себе отчет в том, что имеем дело с исключительной чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться… Речь идет не только о том, чтобы принудить граждан выполнять запреты, но чтобы информировать и убедить итальянцев в том, что поверхностное исполнение решений может привести к очень серьезному ущербу для общественного здоровья", - подчеркнула Ламорджезе.

Глава МВД призвала сограждан изменить стиль жизни и максимально воздержаться от общения с другими людьми и выхода за пределы своих жилищ.

"Очевидно, многие граждане еще не поняли, что выходить из дома без серьезной причины и находиться в тесном контакте с друзьями и родственниками – это безответственно, потому что вирус более хитер, чем наши небольшие уловки, направленные на то, чтобы обойти распоряжения… Все должны изменить свой стиль жизни", - заявила министр.