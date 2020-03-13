У нового украинского министра нашли квартиру в России

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России, сообщило издание "Сегодня" со ссылкой на декларацию чиновницы.
По данным издания, Лазебной с 2009 года принадлежит квартира в России площадью 31,7 квадратных метра. При этом регион, в котором находится недвижимость, не указан.
В декларации министра также перечислены три квартиры в Киеве (две из которых принадлежат ее мужу), родительский дом с участком и квартира в Киевской области.
Верховная рада 4 марта утвердила новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Посты удалось сохранить главе МВД Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське и главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию.
12 февраля, 11:50СМИ: в Москве выставили на продажу квартиру британской королевы