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У нового украинского министра нашли квартиру в России
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РИА Новости

У нового украинского министра нашли квартиру в России

13:22 13.03.2020 (обновлено: 14:26 13.03.2020)
11504
© Фото : Міністерство соціальної політики УкраїниМинистр социальной политики Украины Марина Лазебная
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
© Фото : Міністерство соціальної політики України
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Новый министр социальной политики Украины Марина Лазебная владеет квартирой в России, сообщило издание "Сегодня" со ссылкой на декларацию чиновницы.
По данным издания, Лазебной с 2009 года принадлежит квартира в России площадью 31,7 квадратных метра. При этом регион, в котором находится недвижимость, не указан.
В декларации министра также перечислены три квартиры в Киеве (две из которых принадлежат ее мужу), родительский дом с участком и квартира в Киевской области.
Верховная рада 4 марта утвердила новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Посты удалось сохранить главе МВД Арсену Авакову, министру юстиции Денису Малюське и главе Министерства инфраструктуры Владиславу Криклию.
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Марина ЛазебнаяРоссияСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныКиевская областьКиевВ мире
Популярные комментарии
Эт нормально. Липецкий заводик тоже на территории РФ, никого не коробило
13 марта, 13:32
Gloomy Humorist
10150000
я понимаю если бы ей 317м принадлежало, тогда были бы вопросы, но докопаться до однушки это уже дно какое-то
13 марта, 13:37
НЕНиколай Ефимов
411105
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