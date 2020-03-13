Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время посещения Госдумы не был в контакте с отправленным на карантин после визита во Францию депутатом Сергеем Катасоновым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Первым депутатом, которому пришлось самоизолироваться после визита за рубеж, стал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой (фракция "Единая Россия"). Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов также побывал в заграничной поездке, но по возвращении нарушил режим самоизоляции. За это лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил досрочно прекратить его депутатские полномочия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", но попросил комитет по регламенту продумать соответствующие меры. В частности, на 14 дней будет аннулирован пропуск депутата и тех, кто с ним контактировал - они также будут находиться на карантине.
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"Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом, это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом вступал с трибуны, не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", - рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься какие-то меры предосторожности после того, как президент посетил Госдуму, где находился Катасонов.
Песков добавил, что делается все, что нужно для защиты президента от сезонных и иных заболеваний.
Он также отметил, что не располагает детальной информацией о здоровье президента, поскольку "это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации".
"Президент работает на полную катушку, как всегда, вот, что могу сказать", - заявил Песков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, который начался в конце 2019 года в Китае. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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