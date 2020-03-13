Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса

"Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом, это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом вступал с трибуны, не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны", - рассказал Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься какие-то меры предосторожности после того, как президент посетил Госдуму, где находился Катасонов.