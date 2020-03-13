В Киеве опровергли, что контактная группа создаст новый орган

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников опроверг информацию о том, что на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе была достигнута договоренность о создании нового органа.
Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что по итогам очередного заседания контактной группы в Минске по Донбассу переговорщики договорились о создании нового органа для выработки решений по политическому урегулированию конфликта, в рамках которого будет осуществляться прямой диалог между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сказала, что контактная группа договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе, был согласован проект документа о его полномочиях и порядке работы.
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"Такого не было на ТКГ (заседании трехсторонней контактной группы – ред.)", - сказал Резников журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что в Минске контактная группа договорилась о создании нового органа, в котором будет зафиксирована субъектность неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а РФ выступит гарантом-наблюдателем. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
По его словам, были приняты другие решения "не связанные с субъективизацией кого-то или чего-то".
Националисты в четверг сорвали презентацию национальной платформы примирения и единства в Донбассе. После перепалки они попытались помешать советнику секретаря СНБО Украины по реинтеграции Донбасса Сергею Сивохо покинуть зал, где должна была пройти презентация. Один из агрессивно настроенных людей толкнул Сивохо в спину, и тот упал. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение на его советника в ходе презентации национальной платформы примирения и единства в Донбассе, отметил, что советники не уполномочены представлять позицию СНБО.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.