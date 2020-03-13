Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Государственное бюро расследований Украины вызвало в пятницу на допрос Порошенко.

Допрос был назначен на 12.00 мск. Но ни бывший президент, ни его адвокаты по состоянию на 12.30 мск не заходили в Госбюро, по крайней мере через центральный вход в здание.

У входа в Госбюро Порошенко ждали журналисты, здание охраняли полицейские и бойцы нацгвардии. Никаких митингов или акций протеста возле Госбюро не проходит. Обстановка спокойная.

Комментарием Госбюро и адвокатов Порошенко РИА Новости пока не располагает.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.