Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T15:18+0300
https://ria.ru/20200313/1568546852.html
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
https://cdn24.img.ria.ru/images/155675/38/1556753806_0:107:3072:1835_1036x0_80_0_0_a9647f4e478faa0d22669ef5772270d9.jpg
РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

13:06 13.03.2020 (обновлено: 15:18 13.03.2020)
16611
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 13 мар - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Государственное бюро расследований Украины вызвало в пятницу на допрос Порошенко.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
6 марта, 14:38
Порошенко допросили по делу, по которому его не вызывали
Допрос был назначен на 12.00 мск. Но ни бывший президент, ни его адвокаты по состоянию на 12.30 мск не заходили в Госбюро, по крайней мере через центральный вход в здание.
У входа в Госбюро Порошенко ждали журналисты, здание охраняли полицейские и бойцы нацгвардии. Никаких митингов или акций протеста возле Госбюро не проходит. Обстановка спокойная.
Комментарием Госбюро и адвокатов Порошенко РИА Новости пока не располагает.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что всего экс-президент не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.
Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило со ссылкой на свои источники, что Порошенко 8 марта выехал из страны в Испанию с пересадкой во Франкфурте. С какой целью Порошенко покинул Украину, издание не указывает.
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Вчера, 01:33
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
75121314
Обсудить 10
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоИспанияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Помпео рассказал о торговле "дочки" Роснефти с Венесуэлой
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Госсовет Китая обвинил США в создании хаоса в мире
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Музыкальный критик оценил песню Little Big для Евровидения
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом
Закрытая средняя школа в Ухане
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Сотрудник полиции
Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге
Шезлонги на пляже острова Велассару (Мальдивы)
Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
Схема роста нейронов в мозге плоского червя
Математики открыли правила, по которым растет мозг
Биржа
Крушение бирж в США стало вторым самым худшим в истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния