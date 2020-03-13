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Туризм
2020-03-13T14:06+0300
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Эксперт: авиакомпании Китая планируют начать продажу билетов из России
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РИА Новости

Эксперт: авиакомпании Китая планируют начать продажу билетов из России

14:06 13.03.2020
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© REUTERS / Thomas PeterСтанция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
Станция контроля температуры в зале прилета в аэропорту Пекина
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Китайские авиакомпании с конца марта начинают продажи авиабилетов из России в Пекин, Шанхай и на Пхукет, сообщил РИА Новости генеральный директор туристической компании Сергей Джан Ша.
"Пока это будут рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай и Хайнань, но идут переговоры и по другим направлениям. Сейчас речь только о регулярных, а что будет с чартерами еще не известно", — пояснил он.
Джан Ша уточнил, что постепенно в Китае начинают снимать ограничения, связанные с коронавирусом, но потребуется еще пережить период стабилизации.
"В среду состоялся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Ухань. Это означает, что уже наступил переломный этап в ситуации с коронавирусом в Китае. Был закрыт последний экстренный госпиталь в Ухане, так как там уже нет пациентов, — прокомментировал ситуацию представитель турбизнеса. — Сейчас новые случаи заболевших фиксируют только за счет иностранцев, которые приехали из Европы. Европейцев в Китай пускают, но они проходят жесткую проверку и двухнедельный карантин".
Россия на фоне распространения нового коронавируса ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Эти ограничения не коснулись только "Аэрофлота" и ряда иностранных компаний. Рейсы из признанных неблагополучными по коронавирусу стран, включая Италию, сегодня переведены в терминал F московского аэропорта "Шереметьево", который обслуживает только их и где созданы специальные условия для обследования пассажиров.
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