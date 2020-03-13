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Мишустин и премьер Казахстана обсудили торгово-экономические отношения
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РИА Новости

Мишустин и премьер Казахстана обсудили торгово-экономические отношения

11:47 13.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Казахстана Аскар Мамин в ходе телефонного разговора обсудили торгово-экономическое сотрудничество и интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщила в пятницу пресс-служба российского кабмина.
"Тринадцатого марта состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении.
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РоссияАскар МаминЕвразийский экономический союзМихаил МишустинКазахстанПолитика
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