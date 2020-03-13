МИД рассказал об ограничительных мерах на Шри-Ланке из-за коронавируса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России просит россиян при планировании поездок в Шри-Ланку учитывать введенные правительством этой страны из-за угрозы коронавируса ограничения на выдачу виз иностранцам.
Как сообщило ранее посольство России в стране, власти Шри-Ланки в связи с пандемией коронавируса прекращают выдачу виз иностранцам в аэропорту Коломбо с 14 марта. При этом в посольстве отметили, что визу в Шри-Ланку можно получить, оформив электронное разрешение на государственном сайте eta.gov.lk и в посольстве Шри-Ланки в России.
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"Правительство Шри-Ланки уведомило о прекращении с 12.00 14 марта 2020 г. оформления виз по прилету в международном аэропорту г.Коломбо иностранцам, прибывающим по общегражданским паспортам. Просили бы граждан Российской Федерации при планировании поездок учитывать введенные ланкийским правительством ограничительные меры", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3176, выздоровели более 64 тысяч человек. Государственный комитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.