Мэр Ульяновска передумал уходить в отставку

В пятницу в городской думе Ульяновска прошло внеочередное заседание, на котором депутаты попросили Панчина не уходить с должности мэра. "Я не могу не откликнуться на постановку вами вопроса… Видимо, я погорячился… Видимо, личное мое вчера сыграло больше, чем общественное", - ответил Панчин.

Панчин пообещал депутатам, что "по таким вопросам" они собираться больше не будут, но при этом попросил помочь ему с решением проблем в городе.

Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации. В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска. В мае 2018 года Панчин досрочно сложил с себя полномочия главы города. Такая необходимость возникла после того, как в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации и внесли изменения в устав Ульяновска, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. В июне 2018 года депутаты выбрали Панчина главой Ульяновска.