Мэр Ульяновска передумал уходить в отставку

САМАРА, 13 мар - РИА Новости. Глава Ульяновска Сергей Панчин в пятницу на внеочередном заседании гордумы заявил, что продолжит работу на посту мэра.
В четверг в пресс-службе администрации Ульяновска РИА Новости сообщили, что Панчин объявил о своем желании уйти в отставку, по какой причине, не уточнялось.
В пятницу в городской думе Ульяновска прошло внеочередное заседание, на котором депутаты попросили Панчина не уходить с должности мэра. "Я не могу не откликнуться на постановку вами вопроса… Видимо, я погорячился… Видимо, личное мое вчера сыграло больше, чем общественное", - ответил Панчин.
Он пояснил, что в четверг вместе с губернатором Сергеем Морозовым выезжал в поселок Мостотряд, где отсутствуют качественные дороги. По словам Панчина, на протяжении некоторого времени ему докладывали, что эта проблема решается. "А когда мы стояли с губернатором, с депутатом, пришли жители и мне говорят: "Нет, это неправильно, это неверно, вы обманываете губернатора… Как человек, я никогда никого в жизни не обманывал", - объяснил глава города.
Панчин пообещал депутатам, что "по таким вопросам" они собираться больше не будут, но при этом попросил помочь ему с решением проблем в городе.
Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации. В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска. В мае 2018 года Панчин досрочно сложил с себя полномочия главы города. Такая необходимость возникла после того, как в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации и внесли изменения в устав Ульяновска, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий городской думы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. В июне 2018 года депутаты выбрали Панчина главой Ульяновска.