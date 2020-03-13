В Казахстане подтвердили два случая заражения коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 13 мар - РИА Новости. Два случая заражения Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Казахстане , заявил в пятницу министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

"Мы получили подтверждение: положительный результат у двух наших граждан", - сказал Биртанов на пресс-конференции.

По его словам, казахстанцы прибыли из Германии и находятся в Алма-Ате. Это первые случаи заражения в республике.