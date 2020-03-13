Совфед получил итоги голосования регионов по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию всех 85 региональных законодательных собраний, все они положительные, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", - сказал он.
Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в Конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию была бы прекращена.
Совфед соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.