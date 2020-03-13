Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T14:16+0300
https://ria.ru/20200313/1568535358.html
Совфед получил итоги голосования регионов по поправкам в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440568_0:245:3072:1973_1036x0_80_0_0_2cb308316751939e71d2126ffbf13f2f.jpg
РИА Новости

Совфед получил итоги голосования регионов по поправкам в Конституцию

11:30 13.03.2020 (обновлено: 14:16 13.03.2020)
354
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМолодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Молодой человек держит книгу конституции Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Совет Федерации поступили итоги голосования по поправкам в Конституцию всех 85 региональных законодательных собраний, все они положительные, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", - сказал он.
Дмитрий Песков
Вчера, 12:42Медиавойны
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Совет Федерации в среду вслед за Госдумой одобрил закон о поправке в Конституцию, затем направил его в регионы для получения отзывов. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию была бы прекращена.
Совфед соберётся на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
13200012
Обсудить 7
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Голосование по поправкам в конституцию в Заксобрании Новосибирской области
Подведены итоги голосования регионов за поправки в Конституцию
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию
Дмитрий Песков
В Кремле призвали бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе
В Крыму определили девиз шестой годовщины референдума
Автомобиль у здания Госдумы РФ
В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром
Главное здание МГУ
Сотрудникам МГУ запретили поездки в неблагополучные по COVID-19 страны
Автомобиль Следственного комитета РФ
Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети
Американские военные в Ираке
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
Альбина Свинцова
В пресс-службе главы ЯНАО рассказали о состоянии замглавы округа
Ученики перед началом ЕГЭ
Студентам-педагогам могут повысить стипендию за наблюдение на ЕГЭ
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил влияние коронавируса на голосование по поправкам
Конституция РФ
В Кремле следили за голосованием в регионах по поправке в Конституцию
Вид на Москву
Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
Во время пленарной сессии на тему Мир регионов vs. регионы мира в рамках XII Конвента Российской ассоциации международных исследований в МГИМО МИД РФ.
В МГИМО запретили заграничные командировки сотрудников
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния