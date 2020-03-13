Куснирович: система tax free "почти зависла" из-за спада турпотока

По его словам, основной удар пришелся на конец февраля и начало марта. "Мы уже достигали 18-19% товарооборота с использованием tax free, это много. Вот сейчас, когда эти 20% убрали, и наши соотечественники тоже меньше склонны к выходу в большой такой торговый центр (ГУМ в Москве - ред.). Конечно, это ощутимо", - сказал Куснирович.