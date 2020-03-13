Куснирович: система tax free "почти зависла" из-за спада турпотока

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бенефициар компании, управляющей Главным универсальным магазином (ГУМ) в Москве, Михаил Куснирович заявил, что система tax free "почти зависла" из-за спада туристического потока из Китая, Ирана и Италии на фоне коронавируса.
"Очень привлекает, но на сегодняшний день она (система tax free – ред.) почти зависла. То есть это целая индустрия, вот такие, как обслуживание tax free, они сжимаются до нуля. Закрыт Китай, закрыт Иран, закрыта Италия, и все", - сказал Куснирович в эфире программы "Диалог" телеканала "Россия 24".
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По его словам, основной удар пришелся на конец февраля и начало марта. "Мы уже достигали 18-19% товарооборота с использованием tax free, это много. Вот сейчас, когда эти 20% убрали, и наши соотечественники тоже меньше склонны к выходу в большой такой торговый центр (ГУМ в Москве - ред.). Конечно, это ощутимо", - сказал Куснирович.
Система tax free действует в РФ c 1 января 2018 года в рамках эксперимента, который постепенно расширялся. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 13 субъектах РФ.
Согласно списку аффилированных лиц компании "Торговый дом ГУМ", который последний раз обновлялся 31 марта 2017 года, "Группа компаний "Восток и Запад" российского предпринимателя Михаила Куснировича владела 100% "Торговый дом ГУМ".
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