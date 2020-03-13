Студентам-педагогам могут повысить стипендию за наблюдение на ЕГЭ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", за участие в качестве общественных наблюдателей на Студенты, обучающиеся по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", за участие в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ смогут претендовать на повышенную стипендию, письмо с соответствующей рекомендацией опубликовано на сайте Рособрнадзора

Как отмечается в документе, система общественного наблюдения стала важным элементом в обеспечении для всех выпускников равных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

"Активное участие представителей студенчества в осуществлении общественного наблюдения за ходом проведения единого государственного экзамена способствует сохранению высокого уровня объективности и прозрачности его проведения на протяжении ряда лет", - отмечается в письме за подписью временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

В связи с этим Рособрнадзор считает целесообразным продолжить привлечение студентов в качестве наблюдателей на ЕГЭ в этом году.

Кроме того, Рособрнадзор предлагает рассмотреть участие студентов в общественном наблюдении "как основание для зачета прохождения практики в рамках освоения образовательной программы высшего образования по направлению подготовки... "Образование и педагогические науки", а также как основание при рассмотрении вопросов назначения повышения государственно академической стипендии студентам".

В письме поясняется, что повышенная стипендия начисляется студентам за особые достижения в какой-либо документально подтвержденной деятельности, организуемой вузом, если она является общественно значимой и студент занимается ею систематически.