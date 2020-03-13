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Студентам-педагогам могут повысить стипендию за наблюдение на ЕГЭ
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РИА Новости

Студентам-педагогам могут повысить стипендию за наблюдение на ЕГЭ

11:24 13.03.2020 (обновлено: 11:28 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУченики перед началом ЕГЭ
Ученики перед началом ЕГЭ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ученики перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки "Образование и педагогические науки", за участие в качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ смогут претендовать на повышенную стипендию, письмо с соответствующей рекомендацией опубликовано на сайте Рособрнадзора.
Как отмечается в документе, система общественного наблюдения стала важным элементом в обеспечении для всех выпускников равных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
"Активное участие представителей студенчества в осуществлении общественного наблюдения за ходом проведения единого государственного экзамена способствует сохранению высокого уровня объективности и прозрачности его проведения на протяжении ряда лет", - отмечается в письме за подписью временно исполняющего обязанности руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
В связи с этим Рособрнадзор считает целесообразным продолжить привлечение студентов в качестве наблюдателей на ЕГЭ в этом году.
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Кроме того, Рособрнадзор предлагает рассмотреть участие студентов в общественном наблюдении "как основание для зачета прохождения практики в рамках освоения образовательной программы высшего образования по направлению подготовки... "Образование и педагогические науки", а также как основание при рассмотрении вопросов назначения повышения государственно академической стипендии студентам".
В письме поясняется, что повышенная стипендия начисляется студентам за особые достижения в какой-либо документально подтвержденной деятельности, организуемой вузом, если она является общественно значимой и студент занимается ею систематически.
"Опыт последних лет показал социальную значимость, высокую эффективность и результативность участия студентов в качестве общественных наблюдателей в процедурах ЕГЭ. Считаем, что студенты, принимающие активное участие в обеспечении объективности при проведении ЕГЭ, выполняют значимую деятельность социального и общественно полезного характера и заслуживают рассмотрение указанной их деятельности в качестве основания для назначения повышенной государственной академической стипендии", - говорится в документе.
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