Казахстан выделит $750 миллионов на программу занятости

"Глава государства дал поручение выделить не менее 300 миллиардов тенге (около 750 миллионов долларов) на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.