Казахстан выделит $750 миллионов на программу занятости

НУР-СУЛТАН, 13 мар - РИА Новости. Казахстан выделит порядка 750 миллионов долларов на развитие программы занятости на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила в пятницу пресс-служба президента республики.
"Глава государства дал поручение выделить не менее 300 миллиардов тенге (около 750 миллионов долларов) на реализацию дорожной карты занятости, предусматривающей ремонт инфраструктурных, социальных объектов, дорог местного значения с использованием местных товаров и рабочей силы. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком поручено принять меры по недопущению уменьшения кредитования казахстанского бизнеса", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев также призвал госорганы уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе, в том числе в социальных сетях, для предотвращения паники и слухов, порождающих ажиотажный спрос на отдельные товары. Как подчеркнул Токаев, товарные запасы полностью покрывают потребности населения Казахстана по всем продуктам потребления, никакой угрозы дефицита не существует.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.